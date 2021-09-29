Дзвінки на міжмісто і на мобільний подорожчають: з 1 жовтня зростуть тарифи на «домашній» телефон

З 1 жовтня підвищує тарифи «Укртелеком». На 40 гривень зросте абонплата у тарифах, що містять пакети «безкоштовних» хвилин на міжміські та дзвінки на мобільні. Так, «Домашній базовий» (нинішня вартість 139 грн. на місяць за безлімітні міські, по 500 хвилин міжміського звʼязку та SIP-телефонії, 300 — на мобільні) буде коштувати 179 грн. «Домашній безлімітний» (безлімітні міські, по 1000 хвилин міжміського звʼязку і дзвінків на мобільні, 500 хв SIP-телефонії) — 189 грн.

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Аналогічні тарифи — і на альтернативну телефонію, коли сигнал на домашній телефон йде не дротами, а передається як на мобільний за технологією 2G. Такі телефони все частіше застосовує населення, змучене крадіжками телекомунікаційних кабелів. Хоча нерідко просто відмовляється від квартирного телефону й користується мобільними: на початок року в Україні діяло всього 3,3 мільйона ліній фіксованого телефонного зв’язку.

Докладніше про те, що чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення, телефонний звʼязок та ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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