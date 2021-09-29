Майже 30 грн за кубометр: вартість газу суттєво зросте для деяких українців

Ціна природного газу на європейських хабах вперше в історії перевищила позначку в тисячу доларів за тисячу кубометрів. Це зумовлено іграми Росії, чий «Газпром» ніяк не може добитись права використовувати свої трубопроводи в Європі (в тому числі й практично готовий до використання «Північний потік-2») на повну потужність. Антимонопольне законодавство Євросоюзу зобовʼязує росіян половину потужності трубопроводів резервувати за іншими компаніями.

В Україні поки що населення може користуватись газом більш ніж утричі дешевшим, ніж у Європі. Але й у нас він потроху дорожчає. Так, у вересні ціна кубометра у різних постачальників була в межах 7,8−16,78 грн. Наразі 7,8 лишається тільки в річному тарифі «Агросинтез Трейдинг (Neogas)». У більшості постачальників річні тарифи — 8−10 гривень за кубометр. Але місячні зазвичай набагато вищі (навіть більші за європейскі ціни — до 31,06 грн/куб.м. у TAS Energy. Щоправда, у декого вже й річні тарифи — на рівні Євросоюзу: так київське ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС» під торговою маркою «СвітлоГаз» пропонує річний тариф у 27,49 грн/куб.м. Зазначимо, що додатково споживачам доведеться сплатити ще й вартість розподілу та доставки газу.

Докладніше про те, що чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення, телефонний звʼязок та ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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