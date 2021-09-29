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Житлова субсидія-2021: які витрати на «комуналку» компенсує держава

19:30 29 вересня 2021
Житлова субсидія-2021: які витрати на&nbsp;&laquo;комуналку&raquo; компенсує держава

В Міністерстві соціальної політики, очільник якого розповіла, як нараховуватимуться субсидії під час дії локдауну, пояснили, на компенсацію яких витрат можуть розраховувати субсидіанти.

Серед них:

внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також оплата житлової послуги — послуги з управління багатоквартирним будинком;

оплата комунальних послуг — послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

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відшкодування внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Що ж до житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, то вони надаються один раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики назвали тих, хто не зможе отримати субсидію.

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