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Гроші

Алкоголь в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться з 1 жовтня

22:45 29 вересня 2021
Міні-бар

З 1 жовтня для всіх реєстраторів розрахункових операцій (зокрема програмних РРО) стає обов'язковим зазначення у фіскальних касових чеках цифрового значення штрих-коду марки акцизного податку реалізованих алкогольних напоїв. Це передбачено наказом Мінфіну від 8 червня 2021 року.

Це додасть «головного болю» готелям з міні-барами та установам, де продають алкоголь на розлив та готують коктейлі з кількох алкогольних напоїв.

Адже їм при програмуванні алкогольної продукції, яка використовується у приготуванні коктейлів, доведеться забезпечити введення даних марки для відображення її реквізитів у розрахунковому документі при її відкорковуванні, у межах отримання першої порції для приготування коктейлю або продажу на розлив".

Що ж до алкогольної продукції (і акцизних марок на неї), що реалізується через міні-бари, вона також має бути «чітко та однозначно ідентифікована» у фіскальних чеках.

У зв'язку з цим відбудуться зміни у роботі АРІ фіскального сервера контролюючого органу Електронного кабінету.

Про нові протоколи передачі інформації, які необхідно використовувати в процесі використання зазначеного АРІ, можна дізнатися на банері «Програмні РРО» у режимі «Опис АРІ фіскального сервера контролюючого органу (Електронний кабінет) версія 01.09.2021».

Винятком стане алкогольна продукція зі старими марками, де немає кодів, і використовується кирилиця. Такий акцизний код валідацію не пройде і в чек його додавати не потрібно. Тож продавати такий алкоголь можна без вказівки акцизного коду — лише слідкувати за терміном його придатності.

Про ці та інші новації, які чекають на українців у жовтні, читайте у статті «ФАКТІВ» «Пенсії, газ, опалення, телефонний зв'язок та ліки для діабетиків та від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото Pixabay

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