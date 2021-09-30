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Гроші

Що робити, якщо банкомат видав фальшиві гроші: порада експерта

9:24 30 вересня 2021
банкомат

В Україні збільшилася кількість фальшивих гривень, які не може розпізнати навіть термінал. У Нацбанку пов'язують це з пандемією коронавірусу.

Експерт з безпеки навів приклад, як працюють фальшивомонетники, пропонуючи неправдиві купюри. За його словами, в основному такі «гроші» збувають у невеликих магазинах та для погашення боргів.

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«Ці банкноти спеціально заточені під певні термінали. Тобто людина купує, наприклад, за 5 тисяч гривень 20 тисяч фальшивих, і погашає свій кредит через термінал», — цитує слова експерта «Перший діловий».

Постраждалим від аферистів банківські експерти рекомендують звертатися до фінансової установи, якій належить банкомат.

Банк зобов'язаний провести розслідування, перевірити всі інші банкноти, провести разінкассацію. І в разі встановлення факту наявності сумнівних банкнот, банк піде назустріч клієнту.

В Україні за використання фальшивих грошей передбачено покарання — до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, Нацбанк розповів, як визначити справжність 200-х гривневої купюри та куди можна здати такі «гроші».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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