Кожна порція алкоголю на обліку: як зміняться акцізні дані з 1 жовтня

В Україні хочуть відслідковувати не лише всі доходи громадян, але й кожну порцію алкоголю.

Наказом Мінфіну з 1 жовтня вводяться зміни до форми й змісту фіскальних чеків (як паперових, так і електронних). Зокрема, всі реєстратори розрахункових операцій (у тому числі програмні РРО) зобовʼязані вказувати цифрове значення штрихкоду марки акцизного податку на продані алкогольні напої. Щоправда, це не стосується реалізації продукції з марками старого зразка, на яких штрихкоду немає.

Як бути готелям, у номерах яких облаштовані мінібари, та закладам, які продають алкоголь на розлив та змішують коктейлі з кількох алкогольних напоїв? Як пояснює Держподаткова служба, «при програмуванні алкогольної продукції, що використовується у приготуванні коктейлів, слід забезпечити введення даних марки для відображення її реквізитів у розрахунковому документі при її відкупорюванні, у межах отримання першої порції для приготування коктейлю або продажу на розлив». А вся реалізована через мінібари алкогольна продукція (і акцизні марки на неї) також повинна бути «чітко й однозначно ідентифікована» у фіскальних чеках.

Докладніше про те, що чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення, телефонний звʼязок та ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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