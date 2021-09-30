Просто відмовляться платити: експерт підрахував, в яку суму українцям обійдеться тепло за новими тарифами

Вже за кілька тижнів розпочнеться опалювальний сезон і стане відомо, скільки коштуватиме українцям взимку 2021−2022 року опалення будинків. Хоч в Кабміні і заявляли, що планів підвищувати тарифи немає, але додавали, що ціни можуть коливатися у залежності від регіонів і підприємств теплокомуненерго.

Як прогнозує керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, основні проблеми з тарифами на тепло відчують на собі мешканці малих та середніх міст.

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Так, за його інформацією, у Каневі вартість тепла для населення збільшиться на 35%, для інших споживачів — на 13%. «Вартість Гка буде 2581,85 грн з ПДВ. Опалення для однокімнатної квартири 40 м.кв. обійдеться у 2500 грн. Жителі двокімнатної квартири у 60 м.кв. будуть змушені за тепло платити до 3500 грн. Як влучно написали мені у коментах, після такого подорожчання мешканці 2−3 кімнатних квартир за опалення платити не будуть" — пише експерт на своїй сторінці у соцмережах.

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Олег Попенко також стверджує, що КП «Київтеплоенерго» підніме вартість теплоносія для киян на 50%, а КП «Черкаситеплокомуненерго» — на 35%. Втім, за його інформацією, мер Черкас не підписав рішення виконкому про підвищення тарифів на тепло.

Більше інформації про те, що чекає українців у новому опалювальному сезоні, читайте в матеріалі «Пенсії, газ, опалення, телефонний зв'язок і ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня» на сайті «ФАКТІВ» .

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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