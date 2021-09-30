«Дарниця» увійшла до топ-30 найуспішніших українських брендів

Журнал «Влада Грошей» вніс українську фармацевтичну компанію «Дарниця» до щорічного рейтингу найбільш популярних та економічно успішних брендів, зареєстрованих в Україні. Про це повідомляє портал «Ділова столиця».

Цього року рейтинг присвячений 30-й річниці Незалежності та презентує перелік компаній, продуктів та ресурсів, які в період після її надбання мали значний вплив на розвиток економіки держави та сприяли її виходу на міжнародні ринки.

Як відзначають укладачі рейтингу, у 2021 році «Дарниця» має статус лідера з виробництва лікарських засобів в України за даними незалежних досліджень фармацевтичного ринку. Її продукція експортується у 16 країн світу, завдяки чому «Дарниця» входить також до рейтингу найбільших фармацевтичних компаній світу The Pharma 1000.

«Влада Грошей» звертає увагу на зусилля, які фармкомпанія докладає для формування ефективного та сучасного виробничого процесу. Так, за 14 років підприємство інвестувало загалом 4 мільярди гривень у цифровізацію, девелопмент та технічну модернізацію виробництва. Це дозволило «Дарниці» отримати міжнародний сертифікат GMP і налагодити випуск понад 200 найменувань лікарських засобів, схвалених клінічними іспитами в Європейському союзі.

«Дарниця» регулярно потрапляє до переліків найуспішніших українських компаній. Навесні цього року вона увійшла до топ-3 найдорожчих вітчизняних брендів. Стійкість компанії до фінансових криз та інших глобальних економічних потрясінь видання пояснює вдалим стратегічним плануванням. Це підтверджують і рейтингові показники. Так, експерти видання «Кореспондент» назвали «Дарницю» одним з лідерів зі сталого розвитку.

Також у 2016 році «Дарниця» посіла 13-те місце в рейтингу найінноваційніших компаній журналу Forbes, а цьогоріч відзначилася в топ-25 лідерів диджиталізації.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована у 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

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