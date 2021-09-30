Як боржникам за комуналку отримати субсидію: в уряді назвали два способи

В уряді України запевнили, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати навіть ті співгромадяни, які мають заборгованість за попередніми рахунками за «комуналку». Про це на телеканалі «Україна 24» розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За його словами, для цього майбутнім субсідіантам потрібно або погасити борги повністю, або реструктуризувати їх.

«За діючим порядком для того, щоб мати субсидію, потрібно розрахуватися з попередніми боргами або їх реструктуризувати», — сказав чиновник.

Адже підприємства теплокомуненерго також страждають від боргів перед постачальниками газу, і рахунки багатьох з них зараз заблоковані через цю заборгованість. Їх рятувати від банкрутства буде місцева влада.

«Не слід забувати, що, завдяки меморандуму з місцевою владою, ми зараз відпрацювали механізм, за яким фактично даємо можливість місцевим громадам спрогнозувати собі наступний опалювальний рік і розблокувати роботу тих теплокомуненерго, де були заблоковані рахунки і є велика заборгованість за газ. Ні для кого не секрет, що в залежності від теплокомуненерго 60−70% тарифу на теплопостачання — це ціна газу», — пояснив Немчинов в ефірі.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики пояснили, на компенсацію яких витрат можуть розраховувати субсідіанти, а також на які додаткові виплати зможуть розраховувати малозабезпечені громадяни в разі введення в їх регіонах локдауна.

Фото Pixabay

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