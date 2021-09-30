Тарифи на тепло для юросіб і бюджетників у жовтні виростуть: названо причину

Поки населенню України обіцяють незмінність тарифів на тепло до кінця сезону, підприємствам теплової комунальної енергетики (ТКЕ) можуть дозволити підвищити плату за тепло для юридичних осіб і бюджетних установ вже в жовтні. Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів розробило Міністерство розвитку громад і територій (Мінрегіон) і оприлюднила Федерація профспілок України.

Відповідно до проекту документа підприємствам теплопостачання буде дозволено змінювати розмір нарахованої споживачам плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води в разі зміни ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання комунальних послуг.

Про прийняте рішення по зміні розміру нарахувань теплопостачальна організація має поінформувати споживачів шляхом розміщення інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та / або на власному веб-сайті.

Детальніше про те, що чекає українців у новому опалювальному сезоні, читайте в статті «ФАКТІВ» «Пенсії, газ, опалення, телефонний зв'язок і ліки для діабетиків і від» афганського синдрому «: що зміниться з 1 жовтня».

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