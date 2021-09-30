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Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

19:31 30 вересня 2021
субсидії

На відміну від боржників по «комуналці», субсидію не зможуть оформити ті, хто внесений до Єдиного реєстру боржників по сплаті аліментів (його веде Міністерство юстиції) і не здійснює виплати дітям більше трьох місяців. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Втім, це обмеження не стосується осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, а також осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), і осіб, які перебувають під домашнім арештом або ж під вартою.

Крім цього, субсидію не призначать, якщо на банківському рахунку члена сім'ї є депозит на суму понад 100 тисяч гривень, або ж в його власності є транспортний засіб не старше 5 років, і / або більш ніж один транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 15 років (крім мопеда і причепа).

Також права на субсидію не отримають домогосподарства, якщо хто-небудь з його складу або ж член сім'ї протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму понад 50 тисяч гривень.

Не призначається субсидія і особам, які мають прострочену понад 3 місяців заборгованість по оплаті послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також громадянам, які не повернули зайве перераховану (виплачену) суму субсидії за попередні періоди.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики пояснили, на компенсацію яких витрат на оплату комунальних послуг можуть розраховувати субсідіанти.

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