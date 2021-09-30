Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

На відміну від боржників по «комуналці», субсидію не зможуть оформити ті, хто внесений до Єдиного реєстру боржників по сплаті аліментів (його веде Міністерство юстиції) і не здійснює виплати дітям більше трьох місяців. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Втім, це обмеження не стосується осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, а також осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), і осіб, які перебувають під домашнім арештом або ж під вартою.

Крім цього, субсидію не призначать, якщо на банківському рахунку члена сім'ї є депозит на суму понад 100 тисяч гривень, або ж в його власності є транспортний засіб не старше 5 років, і / або більш ніж один транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 15 років (крім мопеда і причепа).

Також права на субсидію не отримають домогосподарства, якщо хто-небудь з його складу або ж член сім'ї протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму понад 50 тисяч гривень.

Не призначається субсидія і особам, які мають прострочену понад 3 місяців заборгованість по оплаті послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також громадянам, які не повернули зайве перераховану (виплачену) суму субсидії за попередні періоди.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики пояснили, на компенсацію яких витрат на оплату комунальних послуг можуть розраховувати субсідіанти.

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