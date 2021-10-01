В Україні з 1 жовтня змінилися тарифи на «комуналку»: скільки доведеться платити за світло, газ, опалення та гарячу воду

Попри запевнення уряду, в Україні з 1 жовтня будуть змінені всі основні тарифи на комунальні послуги.

Газ

Компанія «Нафтогаз України» вводить новий тарифний план «Комфортний сезон» на період з 1 жовтня до 30 квітня.

Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості доставки. Згідно з цим планом, за природний газ можна платити рівномірними частинами щомісяця.

Загальна сума до оплати визначається відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт платить рівномірними частинами — 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Приєднатися до цього тарифного плану можна в особистому кабінеті споживача, подавши заявку. Якщо клієнт буде оплачувати рахунки до 15 числа місяця, він отримає 1% знижки.

Опалення

З 1 жовтня 2021 року тарифи на опалення збільшаться до 40%, залежно від населеного пункту.

Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77−2433,90 грн / м кв.

Гаряча вода

Середній тариф на гаряче водопостачання складатиме 109,55−122,17 грн / м куб. в залежності від типу будинку.

Електроенергія

З 1 жовтня для більшості українців ціна електроенергії буде знижена і становитиме 1,44 грн / кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год.

Понад цю норму за все спожиту електрику необхідно буде оплатити за повною ціною — 1,68 грн за кВт-год.

Нагадаємо, 30 вересня під час Конгресу місцевих та регіональних влад президент Зеленський заявив, що тарифи на комунальні послуги для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть.

Більш детально, як зміниться життя українців з 1 жовтня, в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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