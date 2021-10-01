«Може бути дуже боляче»: в Кабміні пояснили, як покарають українців, які вказали неправдиву інформацію в заяві на субсидію

Якщо деяким українцям держава обіцяє збільшити субсидії, то інші можуть залишитися без соціальної підтримки. Про це в етері «Сніданку з 1 + 1» розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Чиновник зазначив, що введений державний контроль за дотриманням вимог законодавства при наданні субсидії.

Коли людина подає документи на оформлення допомоги, вона заповнює заяву-декларацію. Важливо, щоб туди була внесена правдива інформація.

Мінсоцполітики частину відомостей отримує в режимі автоматичного обміну з іншими організаціями. Те, що людина не вказала у декларації, перевіряється через державні реєстри.



«Інакше може бути дуже боляче, якщо постфактум виявляється, що людина подала неправдиві дані. Штрафів у нас немає. Зате передбачено повернення незаконно отриманих розмірів субсидій. Такі випадки бувають», — сказав Музиченко.

Чиновник навів приклад, коли людина оформляла субсидію й одночасно робила великі покупки.

«Щоб запобігати такій ситуації в травні цього року вперше 2,5 млн одержувачів субсидій перевірили через державні реєстри. Зараз ті, хто пройшов перевірку, отримують субсидії», — зазначив він.

Нагадаємо, призначення субсидій українці можуть перевірити онлайн. Зробити це можна в Єдиному державному реєстрі отримувачів субсидій.

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