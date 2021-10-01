Залежить від доходів та суми «комуналки»: у Кабміні розповіли, хто може отримати субсидію у 10 тисяч грн

У Міністерстві соцполітики, де раніше заявляли, що в опалювальний сезон середній розмір субсидій на оплату послуг ЖКГ становить до двох тисяч гривень, розповіли, що у п'ять разів більше допомоги від держави можуть отримати багатодітні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, що займають велику житлоплощу.

«Сьогодні призначення субсидій відбувається в індивідуальному порядку і залежить від розміру доходу членів домогосподарства та розміру плати за житлово-комунальні послуги, на що впливають тарифи і кількість цих послуг. Зокрема, для багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які займають велику житлову площу, розмір субсидій в опалювальному сезоні 2021−2022 років буде складати до 10 000 гривень», — пояснив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

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За його словами, середній розмір субсидій в країні у неопалювальний сезон становить 300−350 гривень, а в опалювальний — до двох тисяч гривень. Проте, у залежності від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу домогосподарства, рівня тарифів, ця сума може складати і три-п'ять тисяч гривень.

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Він нагадав, що для призначення субсидії слід подавати заяву і декларацію про доходи — у Центр надання адміністративних послуг; у старостат або до уповноваженої особи в громаді; до органів соціального захисту населення в районному центрі.

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Документи можна подавати як особисто, таки і поштою, а також через офіційний сайт міністерства.

Раніше у міністерстві розповіли, які витрати на «комуналку» компенсує держава отримувачам субсидій.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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