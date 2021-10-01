В Україні з 1 жовтня почали діяти нові тарифи на електроенергію: хто зможе платити за світло менше

З п'ятниці, 1 жовтня, в Україні почали діяти нові тарифи на електроенергію для населення.

Тепер українці, які споживають до 250 кВт-год на місяць, будуть оплачувати електроенергію за тарифом 1,44 грн за кВт-год, а для інших залишиться ціна 1,68 грн за кВт-год.

Державні виробники електроенергії — НАЕК «Енергоатом» і АТ «Укргідроенерго» - можуть на ринкових умовах продавати весь обсяг своєї продукції. Завдяки отриманому доходу державна генерація буде компенсувати різницю між ринковою ціною електроенергії та тарифами для населення.

За даними Міністерства енергетики, близько 80% споживачів в Україні потрапляють під дію зниженого тарифу.

Нагадаємо, в Уряді пояснили, для якої категорії населення належить виплата субсидії в розмірі 10 тис. грн.

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