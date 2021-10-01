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Гроші

Податкова амністія-2021: у НБУ роз'яснили, чи потрібно при відкритті рахунку надавати документи про походження коштів

19:53 1 жовтня 2021
декларації

З 1 вересня в Україні стартувала «податкова амністія» або добровільне декларування коштів і активів, з яких не були сплачені податки і збори. Крім заповненої анкети, декларанту знадобиться ще і спеціальний рахунок в гривні або валюті. НБУ уточнив, що необхідно принести в банк для відкриття такого рахунку.

«Щоб відкрити в банку рахунок для цілей добровільного декларування, громадянину не потрібно надавати банку ніяких документів, які б підтверджували походження коштів. Під час відкриття рахунку декларант заповнює заявку на відкриття поточного рахунку, анкету та заяву про відсутність обмежень для одноразового (спеціального) добровільного декларування активів», — пояснив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

У заяві клієнт банку повинен буде вказати, що внесені на рахунок кошти не заборонені для декларування і не мають кримінального походження. Після того, як на рахунку з'являються гроші, банк сам проводить фінансовий моніторинг і встановлює при необхідності джерела походження активів.

Нагадаємо, раніше податківці роз'яснили, як заповнювати декларацію під час добровільного декларування активів. Також з'явилося роз'яснення, які цінності підлягають декларуванню.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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