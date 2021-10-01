Податкова амністія-2021: у НБУ роз'яснили, чи потрібно при відкритті рахунку надавати документи про походження коштів

З 1 вересня в Україні стартувала «податкова амністія» або добровільне декларування коштів і активів, з яких не були сплачені податки і збори. Крім заповненої анкети, декларанту знадобиться ще і спеціальний рахунок в гривні або валюті. НБУ уточнив, що необхідно принести в банк для відкриття такого рахунку.

«Щоб відкрити в банку рахунок для цілей добровільного декларування, громадянину не потрібно надавати банку ніяких документів, які б підтверджували походження коштів. Під час відкриття рахунку декларант заповнює заявку на відкриття поточного рахунку, анкету та заяву про відсутність обмежень для одноразового (спеціального) добровільного декларування активів», — пояснив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

У заяві клієнт банку повинен буде вказати, що внесені на рахунок кошти не заборонені для декларування і не мають кримінального походження. Після того, як на рахунку з'являються гроші, банк сам проводить фінансовий моніторинг і встановлює при необхідності джерела походження активів.

Нагадаємо, раніше податківці роз'яснили, як заповнювати декларацію під час добровільного декларування активів. Також з'явилося роз'яснення, які цінності підлягають декларуванню.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter