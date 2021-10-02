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Українцям перерахували тарифи на світло: чому платити все одно доведеться більше

15:27 2 жовтня 2021
Українцям перерахували тарифи на світло: чому платити все одно доведеться більше

Незважаючи на зниження тарифів на електроенергію з 1 жовтня до 1,44 грн за кВтг (умовою є споживання до 250 кВт в місяць), електроенергія все-одно буде дорожчою, ніж в 2020 році.

Так, якщо при споживанні 100 кВтч в жовтні 2020 року українці в середньому платили 90 гривень, то в жовтні 2021 за цей же обсяг ресурсу вони заплатять вже 144 гривень.

Дорожчими будуть і 250 кВтг — тариф підніметься з 342 гривень до 360 гривень, а при споживанні 500 кВтг — з 762 гривень до 780 гривень.

Також енергоексперти Обозреватєля вказали, що зниження тарифів відбудеться за рахунок прибутку регіональних енергопостачальників та підвищення тарифів на «світло» для бізнесу. Той же, в свою чергу, включить додаткові витрати в ціну своїх товарів і послуг.

Про всі зміни тарифів з 1 жовтня читайте в статті «ФАКТІВ» «Пенсії, газ, опалення, телефонний зв'язок і ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

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