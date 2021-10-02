Не тільки «неплатники» аліментів: в Кабміні розповіли, хто з українців точно залишиться без субсидії

В Міністерстві соціальної політики перерахували тих, хто не зможе претендувати на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, як повідомляє прес-служба відомства, потенціальний субсидіант не може володіти житлом, загальна площа якого перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків, а будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії — здійснювати операцію на суму, яка перевищила 50,0 тис. гривень. Мова йде про купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку, оплату (одноразову) будь-яких робіт або послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла).

Також вони не можуть здійснювати:

платіж (платежі) згідно з правочинами, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та / або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики;

купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів.

Окрім того, не отримають виплат ті, хто на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, мали на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в сумі, що перевищують 100 тисяч гривень, та ті, у власності яких є транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років.

У складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства, що претендує на отримання виплат, не може бути і осіб, які мають у власності більше ніж одне приміщення, крім села, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Нагадаємо, у складі сім'ї субсидіанта не повинно бути також боржників по сплаті аліментів.



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