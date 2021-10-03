Пенсії в Україні будуть зменшуватися щороку: названо причини

В Україні, де планують запровадити накопичувальну пенсійну систему, розмір пенсій буде щорічно скорочуватися. Вже незабаром замість 30% від зарплати на заслуженому відпочинку можна буде отримувати лише 20%, пише OBOZREVATEL.

Так, зараз українські пенсіонери отримують пенсію, розмір якої становить 30% від колишньої зарплати. Наприклад, якщо ви офіційно отримували 10 тисяч гривень, то в кращому випадку на заслуженому відпочинку можна отримувати 3 тисячі гривень. І в майбутньому ситуація буде тільки погіршуватися.

«Перспектива — буде 20%», — каже міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Дефіцит Пенсійного фонду України зростає з кожним роком, ринок праці частково перебуває в тіні, зарплати платять в конвертах. У такій ситуації уряд може або боротися з тінню, або погоджуватися: банкрутства Пенсійного фонду не уникнути. І, судячи з заяви міністра і прем'єра, зараз мова йде про другий варіант. Ще кілька місяців тому прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що пенсій взагалі може не бути.

До 2017 року українці за кожен відпрацьований рік отримували 1,5% від розрахункового заробітку. Уже чотири роки як замість 1,5% нараховують тільки 1%. І тут варто врахувати, що мова йде не про відсоток від зарплати.

Серед причин погіршення ситуації в Пенсійному фонді зазвичай називають: демографічну кризу (кількість працюючих скорочується, кількість пенсіонерів зростає); найвищий рівень зарплат в тіні; неефективну роботу уряду в сфері пенсійного забезпечення.

Як писали «ФАКТИ», з 1 жовтня набуває чинності рішення про доплати пенсіонерам у віці 75−80 років — близько мільйона людей з цієї вікової категорії будуть отримувати додаткові 400 гривень щомісяця.

Нагадаємо також, що в грудні цього року заплановано перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. В результаті мінімальна пенсія зросте з 1854 грн до 1934 грн. Причому мінімальна виплата для пенсіонерів старше 65 років складе 2600 грн — це стосується жінок зі стажем більше 30 років і чоловіків зі стажем більше 35 років.

А в проекті державного бюджету на 2022 рік закладено два підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — мінімальну пенсію підвищать 1 липня і 1 грудня, в сумі на 8,2%.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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