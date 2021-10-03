Монетизація субсидій: українцям підказали, як витратити заощаджені гроші

Субсидії в Україні зараз надаються винятково у готівковій формі. Зекономлені кошти можна використовувати на власні потреби. Про це сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, повідомляє Міністерство соціальної політики України у Telegram.

«Перехід виключно на монетизовану форму робить систему житлових субсидій більш ефективною й стимулює громадян до раціонального використання енергоресурсів. Якщо раніше в нас було багато міфів про те, що потрібно випалювати газ, електрику, використовувати воду, бо не дадуть субсидію, то сьогодні субсидія надається виключно на уніфіковані соціальні норми. І отримувач субсидії, який економить і споживає менший обсяг житлово-комунальних послуг, ніж визначено соціальними нормативами, решту залишає собі. Ці кошти людина може вкладати, в тому числі, і у заходи енергоефективності», — каже він.

За словами Музиченка, для початку на зекономлені кошти можна замінити звичайні електричні лампи на енергоефективні, з часом замінити батарею, інші елементи системи опалення або ж вікно тощо.

Субсидія в монетизованому вигляді перераховується людині в місяці, за який потрібно сплатити житлово-комунальні послуги.

«Першого-другого числа кожного місяця держава відправляє кошти в регіони і після четвертого числа вони вже надходять до отримувачів субсидії: комусь через Укрпошту, комусь через банк. А сплатити за послуги потрібно до 20-го числа», — каже заступник міністра.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Міністерстві соціальної політики перерахували тих, хто не зможе претендувати на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Також у Міністерстві соцполітики розповіли, що у п'ять разів більше допомоги від держави можуть отримати багатодітні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, що займають велику житлоплощу.

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