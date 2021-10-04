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Платити за світло доведеться «по повній»: стало відомо, для кого тариф на електроенергію залишиться високим

10:59 4 жовтня 2021
Тарифи на світло

З 1 жовтня набуло чинності рішення уряду щодо нових тарифів на електроенергію, згідно з яким побутові споживачі, які використовують понад 250 кВт на годину, платять стару ціну (1,68 гривні), а ті, хто менше — по 1,44 гривні.

Проте, як повідомляє UBR з посиланням на компанію «Київські енергетичні послуги», є категорії побутових споживачів, яким зниження тарифів «не світить».

Так, зниженими тарифами не зможуть скористатися колективні побутові споживачі та мешканці гуртожитків — вони як і раніше платитимуть по 1,68 гривні за кВт на годину.

Читайте також: В Україні з 1 жовтня змінилися тарифи на «комуналку»: скільки доведеться платити за світло, газ, опалення та гарячу воду.

Без змін залишилися і тарифні коефіцієнти для багатозонних приладів обліку. Зокрема, власники двозонних лічильників платитимуть, як і раніше, вдвічі менше за ресурс, використаний у нічний час — з 23:00 до 7:00.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на зниження тарифів, у 2021 році українці платитимуть за світло більше, ніж роком раніше. Так, якщо при споживанні 100 кВтч в жовтні 2020 року у середньому платили 90 гривень, то у жовтні 2021 роки за цей же обсяг ресурсу вони заплатять вже 144 гривні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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