У жовтні газ для населення подорожчає: жителям яких регіонів готуватися до підвищення ціни

У листопаді домогосподарства в Донецькій, Херсонській і Полтавській областях, а також жителі міст Кременець (Тернопільська область), Мелітополь і Мелітопольського району (Запорізька область), Коростишев та Коростишівського району (Житомирська область) і Шепетівка (Хмельницька область) отримають платіжки за газ, використаний у жовтні, з підвищеними тарифами.

Йдеться про побутових споживачів, для яких «Нафтогаз України» — «постачальник останньої надії» (ПОН). Для них ціни на газ у жовтні будуть вище, ніж у вересні. Кубометр газу для таких домохозйств коштуватиме 16,56 гривні (без урахування вартості доставки).

Фото "Нафтогаз України".

Таким клієнтам (їх на даний момент 600 тисяч) радять укладати договори з іншими постачальниками протягом 60 днів — на такий термін їм гарантується газозабезпечення за тарифом ПОН.

Нагадаємо, що клієнти держкомпанії, які уклали з «Нафтогазом» річний договір, платять по 7,96 гривні за кубометр «блакитного» палива. На тариф ПОН автоматично переводять тих споживачів, чий газопостачальник збанкрутував або позбувся ліцензії на діяльність.

«ГК „Нафтогаз України“ не встановлює ціну для клієнтів ПОН. Ціна розраховується щомісячно за спеціальною формулою… Формула враховує певні ризики для постачальника „останньої надії“, фактичні ціни природного газу на європейських газових хабах, поточний обмінний курс гривні до євро та низку інших актуальних ринкових чинників», — відзначили в компанії.

З урахуванням того, що ціни на газ в Європі продовжують збільшуватися, зростатимуть й тарифи ППН.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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