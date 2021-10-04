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Гроші

Накопичувальну пенсію включать у соцпакети: стало відомо, як чиновники мають намір заохочувати українців відкладати собі на старість

13:56 4 жовтня 2021
гроші

Накопичувальну пенсію, за впровадження якої парламент може проголосувати вже найближчим часом, хочуть включити в соцпакети при прийомі на роботу деяких категорій працівників.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час пресконференції «Накопичувальна пенсія — українська мрія чи реальність?».

Йдеться про поліціянтів, медиків, майбутніх співробітників на об'єктах великої приватизації.

В Мінсоцполітики вже готуються відповідні пілотні проєкти.

За словами Лазебної, накопичувальна пенсія в соцпакети для медиків та поліціянтів дозволить підвищити ступінь соціального захисту людям, які виконують роботу на державу й отримують зарплату з бюджету.

Якщо цей пілотний проєкт себе зарекомендує добре, то його розповсюдять і на інших бюджетників — вчителів, військових, соцпрацівників.

Що стосується накопичувальної пенсії для персоналу об'єктів, які потрапляють під програму великої приватизації, то цей проєкт вже готовий до впровадження.

В міністерстві вважають, що нових власників підприємств великої приватизації можна зобов'язати включати накопичувальну пенсію в соцпакет, який буде пропонуватися громадянам при прийомі на роботу. Лазебна зазначила, що купуючи об'єкт великої приватизації, покупець одночасно отримує й соціальні зобов'язання. Включивши у ці зобов'язання накопичувальну пенсію, соцпакет стане більш привабливими для майбутніх працівників.

Чиновниця також зазначила, що цю ініціативу вже схвалили у Фонді держмайна та Мінфіні.

В Мінсоцполітики хочуть залучати до таких програм і місцеву владу, щоб вони розробляли у себе відповідні регіональні програми.

Нагадаємо, перші внески по накопичувальних пенсіях українці почнуть платити вже з 2023 року.

Разом з тим багато експертів скептично ставляться до ідеї впровадження системи накопичувальних пенсій в Україні.


Фото: https://ua.depositphotos.com

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