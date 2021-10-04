Як зміниться розмір субсидії, якщо тарифи зростуть: роз'яснення глави Мінсоцполітики

Збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги автоматично відіб'ється на розмірі субсидій. Про це повідомляє ASPI.news.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що в разі зростання вартості комунальних тарифів розмір субсидій буде автоматично збільшуватися, і надавати додаткові документи не потрібно.

Для областей, які виявляться в «червоній» карантинній зоні, норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидій будуть збільшені на 50%.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики заявили, що при середньому розмірі субсидії в опалювальний сезон близько двох тисяч гривень деякі категорії українців зможуть отримати допомогу в п'ять разів більше. Причому українці можуть самостійно розрахувати онлайн розмір виплат який їм належить. Раніше повідомлялося, хто з українців не зможе претендувати на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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