26.47 / 26.65 30.63 / 30.97
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Як зміниться розмір субсидії, якщо тарифи зростуть: роз'яснення глави Мінсоцполітики

17:04 4 жовтня 2021
Гроші

Збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги автоматично відіб'ється на розмірі субсидій. Про це повідомляє ASPI.news.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що в разі зростання вартості комунальних тарифів розмір субсидій буде автоматично збільшуватися, і надавати додаткові документи не потрібно.

Для областей, які виявляться в «червоній» карантинній зоні, норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидій будуть збільшені на 50%.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики заявили, що при середньому розмірі субсидії в опалювальний сезон близько двох тисяч гривень деякі категорії українців зможуть отримати допомогу в п'ять разів більше. Причому українці можуть самостійно розрахувати онлайн розмір виплат який їм належить. Раніше повідомлялося, хто з українців не зможе претендувати на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Сватко

«Мама Таюне»: ЗМІ розповіли, скільки дітей у «таємної дружини» Олега Винника

Меган Маркл і принц Гаррі

Королівський біограф назвав «третього зайвого» в шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл

Лорак з колишнім чоловіком і донькою

«Вкрала чоловіка у Ані Лорак і задоволена»: Мурат Налчаджиоглу та його нова кохана провели побачення «на висоті»

Тарифи на світло

Платити за світло доведеться «по повній»: стало відомо, для кого тариф на електроенергію залишиться високим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.