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Гроші

Голова НБУ пояснив, чому в Україні не можна купити квартиру або машину за криптовалюту

18:35 4 жовтня 2021
біткоіни

Незважаючи на поширення в Україні «заначок» у криптовалюті і прийнятий закон про віртуальні активи, в країні немає і не буде можливості придбати за біткоіни матеріальні цінності. Про таку принципову позицію Нацбанку розповів глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю Lb.ua.

«Віртуальні активи не є засобом платежу в Україні, а також не можуть бути предметом обміну на майно, товари, роботи або послуги. Це принципово… Ви можете мати такі віртуальні активи у себе в гаманці, але для того, щоб купити щось матеріальне — квартиру, машину і т.д., спочатку потрібно здійснити їх обмін… на гривню», — наполягає Шевченко.

Глава НБУ пояснив, чому в криптовалюті можна збирати капітал, але не можна купувати товари і послуги. Керівництво Нацбанку проти того, «щоб наша країна перетворилася на таку собі всесвітню пральню, в якій відмивають брудні гроші».

Керівник центробанку не може оцінити, який обсяг криптовалюти встигли накопичити українці. «Немає жодної офіційної статистики. Оцінити дуже складно. Хоча я вважаю, що дані ЗМІ про те, що там в обігу 1 млрд грн на день, перебільшені «, — підсумував Шевченко.

Нагадаємо, під час заповнення декларацій про доходи в анкетах 652 чиновників згадувалися накопичення в криптовалюті. Але фінансові аналітики не радять громадянам вкладатися в умовний біткоін, якщо гроші можуть незабаром знадобитися. Криптовалюта підходить виключно для довгострокових накопичень.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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