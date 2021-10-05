Як подати заяву про перерахунок пенсії, не виходячи з дому: інструкція від Пенсійного фонду

У Пенсійному фонді України, де раніше повідомляли про збільшення з 1 жовтня поточного року виплат людям у віці 75−80 років на 400 гривень, розповіли, як особи, які вийшли на заслужений відпочинок, дистанційно можуть подати заяву на перерахунок пенсій.

При цьому у ПФУ уточнюють, що це можуть зробити люди, які увійшли на портал за електронним цифровим підписом (ЕЦП).

Для цього потрібно:

заповнити атрибути заяви на перерахунок пенсії;

вибрати (за потребою) спосіб інформування про етапи обробки заяви;

визначити бажання отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) або паперове пенсійне посвідчення (ППП)

додати скан-копії документів, які є обов'язковими для заяви, і додатково тих документів, які користувач вважає за необхідне;

сформувати заяву (заяви — якщо обрана необхідність одночасної подачі заяви на ЕПП / ППП)

підписати заяву ЕЦП і відправити її до органу ПФУ.

Фото ПФУ.

За результатами обробки заяви фахівцями ПФУ на Web-порталі з'явиться відповідна інформаціяї.

За інформацією finance.ua, підставою для подачі такої заяви може стати виїзд на постійне місце проживання за кордон, поновлення виплати пенсії, виплата частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, а також виплата пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік дії такого документу.

Раніше заступник міністра з реінтеграції Снавер Сейтхалілев повідомив, що переселенцям з Донбасу, які претендують на пенсію і соцвиплати, дали можливість ідентифікуватися у Пенсійному фонді онлайн. Для осіб, які залишилися на окупованій території, це означає відсутність необхідності їхати у підконтрольні Україні міста і там підтверджувати свою особистість. Нова система стане доступною з кінця жовтня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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