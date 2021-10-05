Пенсіонерам старше 75 років роз'яснили, коли вони отримають обіцяну надбавку у 400 гривень

Пенсіонери у віці 75−80 років, яким пообіцяли доплату в розмірі 400 гривень, отримають надбавку разом пенсією за жовтень, яку почали виплачувати з 4 жовтня.

«З 1 жовтня 2021 року пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 400 гривень. Після встановлення компенсаційної виплати пенсія не може перевищувати 10340,35 гривень», — повідомили в ПФУ .

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Також у повідомленні зазначається, що для зазначеної категорії громадян, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки і 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути менше 2500 гривень.

Пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення зазначеного віку. Якщо ж пенсіонеру виповниться 80 років, то з дати досягнення такого віку щомісячна компенсаційна виплата зросте з 400 до 500 гривень (у межах максимального розміру пенсії — 10340,35 гривень).

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«Підвищені пенсії отримають ті, у кого датою виплати є 4 число. Інші пенсіонери у віці від 75 до 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати», — додали у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, що пенсіонери у віці від 70 до 75 років почнуть отримувати компенсаційні виплати у розмірі 300 гривень за рік — з жовтня 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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