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Гроші

Шмигаль пояснив, завдяки чому в Україні планують утримати низькі ціни на газ

13:59 5 жовтня 2021
газ

Ціни на газ в Європі продовжують зростати, але в Україні влада розраховує утримати тарифи для населення до кінця опалювального сезону. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що газу вистачить, оскільки палива у сховищах більше, ніж роком раніше. Про це голова уряду заявив в інтерв'ю Lb.ua.

«У сховищі у нас сьогодні є трохи більше 18,5 млрд кубів. Це більше, ніж в попередні роки. Частина газу закуповувалася за ціною 3−4 грн. Частина зараз закачується вже дорого — по 18 грн. Частина — це власний видобуток. Цей мікс дозволяє утримати до весни ціну, яка встановлена в контракті», — обіцяє прем'єр. Мається на увазі ціна в річному контракті від «Нафтогазу» — 7,96 грн/кубометр і вартість газу на рік для теплокомуненерго — 7,42 грн/куб.

Шмигаль не виключає, що ціна на газ буде зростати й надалі, бо залежить вона тільки від апетитів РФ: «Прогноз є тільки в голові кількох людей, які живуть на схід від України. Тільки вони розуміють, до якої межі це все зайде».

Нагадаємо, наприкінці вересня ціни на газ на торгах в Європі подолали позначку в 1000 доларів за 1000 кубометрів, а зараз деякі газові ф'ючерси торгуються на рівні 1300 доларів/1 тис. кубометрів.

У деяких постачальників газу, у зв'язку з новими розцінками на європейських ринках, тарифи з 1 жовтня підвищилися до 30 і більше гривень за кубометр блакитного палива.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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