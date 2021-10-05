Борги частини українців за прострочені платежі не будуть уступати колекторам: кому допоможе новий закон

Верховна Рада скасувала штрафи за прострочені кредити, але тільки для близько 1,5 млн. громадян України. З набуттям чинностті змін в законі «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (а це 5 вересня) такі особи, які мають прострочені платежі по кредитах, звільняються від додаткових матеріальних витрат.

При цьому зазначена норма стосується тільки кредитів і позик, які були взяті до окупації території, на якій вони проживали: для внутрішньо переміщених осіб з Криму — до лютого 2014 року, а для жителів Донецької і Луганської областей — до 14 квітня 2014 року.

Крім того, для внутрішньо переміщених осіб в законі зафіксовано обмеження загальної суми відсотків за договорами кредиту та / або позики (наприклад, така сума не може перевищувати суму відсотків, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов'язання), уточнює Сегодня.

А ще нині діє заборона поступки (продажу, передачі) права вимоги за кредитним договором або договором позики, позичальником за яким є внутрішньо-переміщена особа, без згоди боржника.

Нагадаємо, в квітні набув чинності і закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості». «ФАКТИ» розповіли про всі нюанси документа.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter