Розмір аліментів можна змінити: стало відомо, як домогтися збільшення або зменшення суми виплат на дитину

Питання зміни суми аліментів є одним з найактуальніших у відділеннях виконавчої служби України. Причому, як в сторону збільшення, так і в бік зменшення цієї виплати — це важливо й при призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги. Про те, як змінити розмір аліментів, розповіли в Мелітопольському відділі державної виконавчої служби, пише РІА Мелітополь.

Чиновники нагадали, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. На даний момент ця сума становить 1 006,50 грн для дітей віком до 6 років і 1255 грн для дітей від 6 до 18 років.

Для платників аліментів з достатнім заробітком за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для відповідного віку.

Надалі батьки можуть змінювати встановлений розмір аліментів у зв'язку зі зміною матеріального або сімейного стану, стану здоров'я платника або одержувача аліментів, а також при інших життєвих ситуаціях.

Якщо аліменти встановлені в добровільному порядку, то батьки повинні внести зміни в нотаріально завірений договір. А якщо аліменти стягуються за рішенням суду, то зміна їх розміру допускається тільки в судовому порядку.

Для зміни розміру аліментів їх одержувач повинен подати до суду позовну заяву. Причому позивач про стягнення аліментів та зміну їх розміру звільнений від сплати судового збору.

Позивач повинен представити в суді:

Докази зміни матеріального становища — документи, котрі можуть служити підтвердженням.

Докази погіршення або поліпшення здоров'я — медичні довідки, висновки лікарів, історії хвороби, рекомендації про необхідність лікування.

Докази, що підтверджують зміну сімейного стану — народження дітей, додаткові витрати на утримання непрацездатних батьків, треба обґрунтувати, що це впливає на погіршення майнового стану.

Нагадаємо, в субсидіях будуть відмовляти не тільки «неплатникам» аліментів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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