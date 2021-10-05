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Гроші видадуть лише на 8-й день після закриття: українців попередили, як будуть проводити виплати по е-лікарняним

23:02 5 жовтня 2021
Лікар з планшетом

Електронні лікарняні, на які в Україні перейшли з 1 жовтня, стають підставою для призначення виплат тільки через 7 днів після їх закриття. З таким роз'ясненням виступив Фонд соціального страхування.

Цей термін необхідний для перевірки медичного висновку, на підставі якого формується електронний лікарняний, і в якому можуть бути допущені помилки, технічні неточності і вказана недостовірна інформація.

Так, при внесенні змін до е-лікарняного створюється окремий коректний медичний висновок, а електронний лікарняний, який сформувався за помилковим, змінить статус на «помилково сформований». Наприклад, е-лікарняний, створений 1 жовтня терміном на 10 днів, має дату закриття 10 жовтня 2021 і буде вважатися виданим (стане готовим до виплат) по 18 жовтня 2021.

«Зверніть увагу, що в особистих кабінетах на веб-порталі Пенсійного фонду е-лікарняний може мати статус „готовий до оплати“ наступного дня з дати закриття, проте брати його до роботи і починати процедуру призначення матеріального забезпечення слід лише на восьмий день», — пояснила начальник відділу матеріального забезпечення виконавчої дирекції фонду Анна Харченко.

Нагадаємо, навіть після відмови від звичних листків непрацездатності передбачені чотири виняткових випадки, коли пацієнт зможе отримати листок непрацездатності в паперовому вигляді. В основному виключення зроблені для тієї документації, що була оформлена до вступу в силу нових правил.

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