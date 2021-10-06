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Залежить від країни проживання: стало відомо, чи можуть українці отримувати пенсію за кордоном

11:19 6 жовтня 2021
пенсія

Українці, які живуть за кордоном (у першому кварталі 2021 року заробітчани перерахували в країну 3 мільярди доларів), після досягнення пенсійного віку мають право отримувати виплати від держави.

Так, у Міністерстві соціальної політики відзначають, що відповідно до статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, наступного за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Читайте також: Розрахунок пенсії при переході з одного виду виплат на інший: стали відомі важливі деталі.

Під час перебування за кордоном пенсія виплачується у тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. У даний час питання пенсійного забезпечення в Україні регулюються міжнародними договорами, укладеними з 21 країною.

Є кілька схем виплат громадянам.

По-перше, за територіальним принципом, коли страховий стаж, отриманий і на батьківщині, і за кордоном, підсумовується, а пенсію зобов'язується виплачувати держава, на території якої проживає одержувач.

Такий спосіб застосовується щодо громадян України, які проживають в країнах СНД, а також в Угорщині, Монголії та Румунії.

Читайте також: Як подати заяву про перерахунок пенсії, не виходячи з дому: інструкція від Пенсійного фонду.

По-друге, за пропорційним принципом, коли пенсію зобов'язуються виплачувати обидві держави, пропорційно страховому стажу, отриманому на території кожного з них окремо.

Застосовується щодо громадян України, які проживають в таких державах як Латвія, Іспанія, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина, Португалія та Польща.

Нагадаємо, що в Україні хочуть запустити накопичувальну пенсійну систему. У Мінсоцполітики готують проект закону про внесення накопичувальної пенсії у соцпакети для медиків і поліцейських.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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