Дефіцит газу можливий: українців починають готувати до холодної зими та високих цін

Опалювальний сезон цього року буде для України вкрай складним. Такий прогноз озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який раніше заявляв, що влада розраховує утримати тарифи для населення до його завершення.

Ситуацію, за словами очільника Кабміну, загострює катастрофічна нестача газу у сховищах, пише УНІАН .

«Величезна робота йде у напрямку визначення, як пройти цю зиму. Ми розуміємо, що зіткнулися з надзвичайно складною газовою кризою. Вона не українська, вона загальноєвропейська, яка, ймовірно, вплине на весь світ», — заявив Шмигаль.

Станом на початок жовтня, Україна закачала у свої сховища 18,8 мільярда кубів газу. З них — близько чотирьох мільярдів належать іноземним компаніям і просто зберігаються в українських сховищах. У той же час у 2020 році до початку опалювального сезону національні сховища були заповнені до максимуму — понад 28 мільярдів кубометрів. Роком раніше — майже 22 мільярди кубів.

Також ситуацію ускладнює той факт, що 27 вересня Угорщина підписала з російським «Газпромом» довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України і 1 жовтня російський газовий монополіст припинив транспортування «блакитного» палива через нашу країну в угорському напрямку.

В результаті цього 4 жовтня 2021 року Україна припинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб. м газу.

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Завдяки реформам, український газовий ринок є інтегрованою частиною європейського, крім того Україна імпортує третину споживаного в країні газу, саме тому зростання цін на паливо у Європі не може не позначитися на внутрішніх цінах.

На Українській енергетичній біржі ціна тисячі кубометрів газу вже досягла 30 тисяч гривень. Експерти допускають, що скоро вона може зрости й до 40 тисяч.

Голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан вважає, що до кінця поточного року ціни на газ можуть продовжити своє зростання.

«Прогноз у поточних ринкових умовах — справа невдячна. Можна очікувати, що нижче поточних рівнів ціна опускатися до кінця року не знижуватиметься. Але вона може продовжити зростання на новинах про „Північний потік-2“, результати виборів у Німеччині і можливе похолодання», — пояснив Компан.

Серйозною небезпекою високих цін на газ є неминуче зростання вироблених промисловістю товарів, у першу чергу, основних продуктів харчування: хліба, цукру, масла та інших. Не будемо забувати, що у поточному році споживча інфляція в Україні вже перевищила 10 відсотків.

На початок жовтня Україна закачала достатньо газу для проходження стандартної для останніх років теплої зими. Але якщо морози у січні і лютому встановляться надовго, то «голубого» палива всім, швидше за все, може не вистачити.

За планом, на поточний рік держкомпанія «Укргазвидобування» повинна добути 13,2 мільярда кубометрів газу, що становить у середньому 37 мільйонів кубів на добу. Якщо додати видобуток приватних компаній, то виходить загальний обсяг видобутку у розмірі 55 мільйонів кубометрів газу на добу.

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В цілому потреба країни у газі взимку складає щодоби близько 130−140 мільйонів кубометрів. Побутові споживачі і виробники тепла разом споживають близько 15−16 мільярдів кубометрів газу на рік або 80−90 мільйонів кубометрів газу на добу.

Компан вважає, що сьогоднішнього обсягу газу у сховищах України повинно вистачити для проходження опалювального сезону, якщо не буде додаткової потреби у відборі.

«Обсягу газу у ПСГ повинно вистачити, якщо не наступлять додаткові обставини, які призведуть до збільшення відбору газу. Низькі температури, скажімо у січні-лютому, можуть внести свої корективи, і у нас можуть виникнути добові дефіцити ресурсу у розмірі від 15 до 30 мільйонів кубів», — вважає Компан.

Нагадаємо, що з 4 жовтня російський концерн"Газпром" почав заповнювати газом першу нитку трубопроводу «Північний потік-2». Його будівництво було офіційно завершено 10 вересня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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