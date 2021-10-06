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Гроші

Тільки чотири категорії громадян: українцям розповіли, хто може отримати додаткові 50 гривень до пенсії

13:35 6 жовтня 2021
50 грн

В Україні можна не тільки перейти з одного виду пенсійних виплат на інший, а й отримати 50 грн надбавки до пенсій на догляд. Багатьох громадян цікавить, кому належить така доплата. На це питання відповідає газета «Пенсійний кур'єр».

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян», право на встановлення надбавки до пенсії на догляд у розмірі 50 грн мають:

  1. Люди з інвалідністю I групи.
  2. Самотні люди з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку.
  3. Одинокі особи з інвалідністю III групи, котрі досягли пенсійного віку.
  4. Самотні одержувачі пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Крім тих, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Раніше повідомлялося, як можна домогтися зміни суми аліментів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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