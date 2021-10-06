Курси долара та євро стрімко падають: чи довго буде рости гривня

Зміцнення курсу гривні до основних іноземних валют, що почалося наприкінці вересня, тривало весь перший тиждень жовтня. За тиждень з 29 вересня долар подешевшав на 15 копійок, а євро — на 38 копійок. У середу, 6 жовтня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,42 грн за долар і 30,65 грн за євро.

На готівковому ринку основні валюти також подешевшали на 15−40 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,35 грн, купити — по 26,55 грн; євро — здати по 30,46 грн, купити — по 30,82 грн.

«За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився в усіх сегментах валютного ринку, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,66 до 26,42 грн. Курси попиту й пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 26,56−26,58 грн до 26,41−26,43 грн. Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках за тиждень впали з 26,53−26,73 грн до 26,37−26,57 грн. При цьому різниця між середніми курсами продажу та купівлі збереглася на рівні 0,8%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 грн, а готівковий долар в банках — близько 26,2−26,4 грн", — вважає Вадим Іосуб.

У НБУ відзначили, що одним з факторів, що сприяють зміцненню гривні, стало зростання валютних надходжень в країну від українців, що працюють за кордоном.

«У вівторок курс долара США до гривні продовжив падіння, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ кілька разів виходив на ринок і придбав близько 20 млн доларів. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар/гривня завершилася на рівні 26,43 грн, курс євро впав до позначки 30,64 грн.

Вчора Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації шести випусків у гривнях з термінами погашення протягом 6, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців. Найбільший попит мали одно- й дворічні папери. До держбюджету було залучено 2,46 млрд грн. Середньозважена дохідність держбондів залишилася практично без змін, тому нерезиденти проігнорували це розміщення.

Минулого місяця сальдо активних операцій Нацбанку, тобто різниця між обсягами купівлі та продажу валют, на міжбанку склало 139,6 млн доларів. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, поточне зростання курсу гривні допомагає стримати інфляцію. З цієї причини регулятор не намагається «переламати» тренд на зміцнення української національної валюти.

За даними НБУ, трудові мігранти перевели в Україну за період з січня по серпень на 19,18% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, — 9,07 млрд доларів. Ці кошти родини заробітчан витрачають в Україні, тим самим підтримуючи курс гривні та внутрішній попит.

На поточному тижні доллар до гривні може продовжити зниження до рівня 26,20 грн. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності ослабне до позначки 30,35 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Експерти відзначають, що енергетичні та епідеміологічні ризики повністю ігноруються українським валютним ринком.

«Курс гривні відкриває торги на міжбанку в середу, 6 жовтня, зміцненням до позначки 26,37 грн за долар США — після заяви представників НБУ про те, що регулятор не буде стримувати зростання національної валюти, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Напередодні гривня з легкістю подолала психологічну позначку 26,5 грн за долар під тиском продавців валюти й через слабкість покупців. Активність проявляли нерезиденти.

Водночас енергетичні та епідеміологічні ризики повністю ігноруються ринком. Так само ігноруються репутаційні ризики країни після публікації дослідження Pandora, в яких Україна має найбільшу кількість згаданих особистостей разом з президентом Володимиром Зеленським. Імпортери ж в більшості досить слабкі, щоб протистояти продавцям валюти. Низький курс не залучає нових покупців.

Напередодні Міністерство фінансів України змогло залучити від продажу ОВДП тільки близько 2,5 млрд гривень. Самі ж нерезиденти за останні три дні скоротили свої портфелі в ОВДП майже на 0,5 млрд гривень.

Поки ми спостерігаємо слабкість покупців, говорити про відновлення долара США не доводиться. Найближчим часом гривня може продовжити зростання до позначки 26,3 грн за долар", — упевнений Андрій Шевчишин.

Варто нагадати, що 5 вересня набули чинності зміни до Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», якими такі громадяни, які мають прострочені платежі по кредитах, звільняються від додаткових матеріальних витрат через прострочені платежі по кредитах і позиках. Однак норма закону стосується тільки кредитів і позик, які були взяті до окупації території, на якій проживали ці люди: для внутрішньо переміщених осіб з Криму — до лютого 2014 року, для жителів Донецької та Луганської областей — до 14 квітня 2014 року.

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