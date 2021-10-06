До 10 тисяч гривень за кожного підопічного: в Україні змінили механізм оплати праці «доглядальниць»

В Україні в рамках реформи соціальної сфери впровадили новий механізм виплати людям, які доглядають за важкохворими, людьми похилого віку, дітьми та дорослими з інвалідністю.

В Мінсоцполітики повідомили, що відповідну постанову вже схвалили на засіданні Кабміну.

Тепер надавачі соціальних послуг з догляду, які підтвердили свою професійну кваліфікацію, зможуть отримувати щомісяця близько 10 тисяч гривень за догляд за однією людиною.

В міністерстві відзначили, що така ініціатива дозволить людям, які потребують догляду, залишатися вдома, а не жити в спеціалізованих установах. Доглядати за ними будуть ті, хто пройшов спеціальну підготовку та готовий надавати послугу по догляду.

Заяву про надання такої послуги та пакет документів можна подавати до ЦНАП, до сільської, селищної, міської ради за місцем проживання, і через портал «Дія».



«Уряд визначив, що для отримання послуги з догляду на професійній основі потрібно укласти тристоронній договір між одержувачем соціальної послуги з догляду, надавачем такої соціальної послуги та виконавчим органом сільської, селищної, міської ради», — йдеться у повідомленні.

Люди, які надають послуги з догляду на професійній основі, повинні бути непрацюючими, не займатися підприємницькою або незалежною професійною діяльністю та пройти підготовку або перепідготовку.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 в Україні перерахують пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.



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Фото: https://ua.depositphotos.com

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