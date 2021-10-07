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«За формулою 1 + 1»: Шмигаль розповів деталі про введення накопичувальної пенсійної системи в Україні

15:30 7 жовтня 2021
пенсії

Заплановане введення накопичувальної пенсійної системи в Україні буде відбуватися за формулою «один плюс один», тобто частина коштів буде надходити від сплаченого єдиного соціального внеску. Друга частина надходжень буде відсотком з податку з доходів фізичних осіб. Про це, як повідомляє ТСН, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

«Будемо вводити накопичувальну пенсійну систему за формулою „один плюс один“, тобто з ПДФО буде забиратися одна частина, з ЄСВ — друга частина. Без навантаження на бізнес, без навантаження на людей», — заявив прем'єр.

Раніше в Мінсоцполітики прийшли до висновку, що, регулярно відраховуючи з зарплати на накопичувальну пенсію, українець за 15 років може накопичити на 3 тис. гривень додаткових пенсійних виплат.

У екс-міністра соцполітики Андрія Реви свої розрахунки, менш оптимістичні. За його даними, якщо для накопичувальних пенсій брати 2% ЄСВ і 2% ПДФО, то людина, яка отримувала 15 тис. гривень зарплати, може розраховувати на 1,8 тис. гривень накопичувальної пенсії.

Фото kmu.gov.ua

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