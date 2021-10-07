У Кабміні запропонували механізм підняття зарплат вчителям і медикам до 15 тисяч грн

У Міністерстві економіки відповіли на ініціативи Кабміну підвищити зарплати лікарям і вчителям. Було розроблено програму з підвищення зарплат до 2024 року, зараз цей проект проходить процедуру узгодження у міністрів.

У програмі, за словами заступника міністра економіки Світлани Глущенко, закладено «збільшення заробітних плат, зокрема, лікарів, вчителів щонайменше до 13,5−15 тис. гривень для працівників низької кваліфікаційної категорії, а для працівників вищої кваліфікації — до 20 тис. грн і вище».

Згідно з планами Мінекономіки, в зарплаті бюджетників повинен підвищитися той відсоток, який припадає на оклад, щоб виплати в основному залежали від нього, а не від усіляких надбавок. Планується поступово підвищувати тарифні ставки бюджетникам, довести ставку для першого тарифного розряду до 70% мінімальної зарплати.

Переглянути зарплати планується не тільки медикам і педагогам, а й усьому бюджетному сектору економіки. Зміниться система оплати праці в силових структурах, правоохоронних органах. Передбачається, щоб оклади військовослужбовців, поліцейських, грошове забезпечення всіх силовиків вийшло на «конкурентний рівень».

Нагадаємо, раніше було обіцяно, що зарплати середнього медперсоналу (медсестер) підвищаться до 13,5 тисяч гривень, лікарів — до 20 тисяч гривень. Вчителям були обіцяні надбавки до зарплати після проходження сертифікації.

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