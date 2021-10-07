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Скільки киянам доведеться платити за тепло: Київрада прийняла важливе рішення

19:44 7 жовтня 2021
опалення

У Києві розпочався опалювальний сезон в лікарнях, школах і дитсадках, і відразу ж гостро постала проблема тарифів за тепло. Міськрада вирішила фінансово допомогти компанії «Київтеплоенерго» — статутний капітал підприємства буде збільшений на 2 млрд гривень. Очікується, що це допоможе обійтися нинішньою зимою без підвищення тарифів.

За інформацією столичної влади, тарифи «Київтеплоенерго» не змінювалися з 2019 року. За цей час суттєво подорожчав газ. У порівнянні з минулим роком ціни на блакитне паливо виросли у 8 разів, а в тариф «Київтеплоенерго» все ще закладені старі розцінки. Крім газу, подорожчала електроенергія і вартість виробництва теплоенергії на ТЕЦ.

Нагадаємо, раніше в Кабміні пообіцяли направити деяким місцевим бюджетам 11 млрд гривень, щоб не допустити підвищення тарифів. Незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що цих коштів явно недостатньо для проходження опалювального сезону. Цієї суми вистачить лише на те, щоб компенсувати різницю цін для 1 млрд кубометрів газу.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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