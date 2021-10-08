Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

Кабінет міністрів виділив додаткові кошти Пенсійному фонду. Це повинно допомогти у виконанні зобов'язань перед пенсіонерами і одержувачами соцвиплат. З початку року пенсії, надбавки до них, інші види допомоги неодноразово переглядалися, а тому звучали побоювання, що коштів не вистачить. Зараз, після рішення про перерахування коштів, баланс відновлено.

Як повідомляє ПФУ, бюджет Пенсійного фонду України збільшено на 18,5 млрд грн, і з урахуванням внесених змін дохідна і видаткова частини складуть 516,8 млрд гривень.

Додаткові кошти знадобилися, оскільки в 2021 році відбулися:

Індексація з 1 березня пенсій на 11%. Було вирішено, що така індексація буде щорічною і буде проводитися в березні.

Введення з 1 липня щомісячної доплати до «військових» пенсій в розмірі до 2000 грн.

Перегляд з 1 липня мінімальної пенсії з інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та мінімальної пенсія ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1 категорії.

Встановлення щомісячних доплат до пенсій особам з інвалідністю 1 групи.

Нагадаємо, з 1 жовтня на суму до 400 гривень підвищено виплати майже мільйону українських пенсіонерів. Нове підвищення пенсій в Україні передбачено з 1 грудня. Буде підвищено виплати, прив'язані до мінімальної зарплати, і ті, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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