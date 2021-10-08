Не призначається автоматично: як оформити пенсію працюючим пенсіонерам

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам (його провели влітку 2021 року) проводиться після їхнього письмового звернення до Пенсійного фонду, а далі — в автоматичному режимі.

Як пише thepage.ua, виплати громадянам, які досягли пенсійного віку, також не призначаються автоматично — для цього потрібно подати заяву до регіонального підрозділу ПФУ, додавши пакет документів.

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До пакета входять: офіційна заяву на бланку; ідентифікаційний номер платника податків; паспорт; документи, що підтверджують стаж (трудова книжка), довідка про доходи до 01.07.2000 року; документи про пільги або особливий статус заявника (дані про інвалідність або посвідчення «чорнобильця»); документи про місце проживання заявника; кольорова фотографія 4×6 у двох примірниках. Якщо майбутній пенсіонер хоче отримувати пенсію на банківську картку, слід написати відповідну заяву і відкрити в одному із запропонованих банків пенсійний рахунок.

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Перевірка документів триватиме 10 робочих днів, після чого ПФУ надішле письмову відповідь. Посвідчення і банківську карту потрібно буде забрати у відділенні Пенсійного фонду.

Що ж стосується перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, то таке право мають ті, у кого:

Страховий стаж більше 24 місяців.

Після виходу на пенсію виник стаж, відповідно до якого разрахунок пенсії можна провести за іншим коефіцієнтом.

З'явилися додаткові факти про не враховані раніше трудовий або страховий стаж (через втрату документів).

Перерахунок з урахуванням пільгового стажу.

Винятки становлять наступні категорії громадян:

Педагоги і лікарі, які пішли на заслужений відпочинок за вислугою років.

Льотчики авіації.

Працівників, які можуть піти зі служби раніше у зв'язку з особливими умовами праці.

Нагадаємо, що в Україні готують пенсійну реформу. Зокрема, Мінсоцполітики пропонує законодавчо закріпити накопичувальні пенсійні програми для медиків і поліцейських. Ще один пілотний проект від міністерства буде спрямований на працівників колишніх державних підприємств, які підпали під програму великої приватизації.

Також в Україні законодавчо зафіксували дату щорічної індексації пенсій. З 2022 року пенсії щорічно індексуватимуть 1 березня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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