Не призначається автоматично: як оформити пенсію працюючим пенсіонерам
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам (його провели влітку 2021 року) проводиться після їхнього письмового звернення до Пенсійного фонду, а далі — в автоматичному режимі.
Як пише thepage.ua, виплати громадянам, які досягли пенсійного віку, також не призначаються автоматично — для цього потрібно подати заяву до регіонального підрозділу ПФУ, додавши пакет документів.
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До пакета входять: офіційна заяву на бланку; ідентифікаційний номер платника податків; паспорт; документи, що підтверджують стаж (трудова книжка), довідка про доходи
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Перевірка документів триватиме 10 робочих днів, після чого ПФУ надішле письмову відповідь. Посвідчення і банківську карту потрібно буде забрати у відділенні Пенсійного фонду.
Що ж стосується перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, то таке право мають ті, у кого:
- Страховий стаж більше 24 місяців.
- Після виходу на пенсію виник стаж, відповідно до якого разрахунок пенсії можна провести за іншим коефіцієнтом.
- З'явилися додаткові факти про не враховані раніше трудовий або страховий стаж (через втрату документів).
- Перерахунок з урахуванням пільгового стажу.
Винятки становлять наступні категорії громадян:
- Педагоги і лікарі, які пішли на заслужений відпочинок за вислугою років.
- Льотчики авіації.
- Працівників, які можуть піти зі служби раніше у зв'язку з особливими умовами праці.
Нагадаємо, що в Україні готують пенсійну реформу. Зокрема, Мінсоцполітики пропонує законодавчо закріпити накопичувальні пенсійні програми для медиків і поліцейських. Ще один пілотний проект від міністерства буде спрямований на працівників колишніх державних підприємств, які підпали під програму великої приватизації.
Також в Україні законодавчо зафіксували дату щорічної індексації пенсій. З 2022 року пенсії щорічно індексуватимуть 1 березня.
Фото: https://ua.depositphotos.com.167
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