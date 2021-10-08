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Не призначається автоматично: як оформити пенсію працюючим пенсіонерам

11:51 8 жовтня 2021
Працююча пенсіонерка

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам (його провели влітку 2021 року) проводиться після їхнього письмового звернення до Пенсійного фонду, а далі — в автоматичному режимі.

Як пише thepage.ua, виплати громадянам, які досягли пенсійного віку, також не призначаються автоматично — для цього потрібно подати заяву до регіонального підрозділу ПФУ, додавши пакет документів.

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До пакета входять: офіційна заяву на бланку; ідентифікаційний номер платника податків; паспорт; документи, що підтверджують стаж (трудова книжка), довідка про доходи до 01.07.2000 року; документи про пільги або особливий статус заявника (дані про інвалідність або посвідчення «чорнобильця»); документи про місце проживання заявника; кольорова фотографія 4×6 у двох примірниках. Якщо майбутній пенсіонер хоче отримувати пенсію на банківську картку, слід написати відповідну заяву і відкрити в одному із запропонованих банків пенсійний рахунок.

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Перевірка документів триватиме 10 робочих днів, після чого ПФУ надішле письмову відповідь. Посвідчення і банківську карту потрібно буде забрати у відділенні Пенсійного фонду.

Що ж стосується перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, то таке право мають ті, у кого:

  • Страховий стаж більше 24 місяців.
  • Після виходу на пенсію виник стаж, відповідно до якого разрахунок пенсії можна провести за іншим коефіцієнтом.
  • З'явилися додаткові факти про не враховані раніше трудовий або страховий стаж (через втрату документів).
  • Перерахунок з урахуванням пільгового стажу.

Винятки становлять наступні категорії громадян:

  • Педагоги і лікарі, які пішли на заслужений відпочинок за вислугою років.
  • Льотчики авіації.
  • Працівників, які можуть піти зі служби раніше у зв'язку з особливими умовами праці.

Нагадаємо, що в Україні готують пенсійну реформу. Зокрема, Мінсоцполітики пропонує законодавчо закріпити накопичувальні пенсійні програми для медиків і поліцейських. Ще один пілотний проект від міністерства буде спрямований на працівників колишніх державних підприємств, які підпали під програму великої приватизації.

Також в Україні законодавчо зафіксували дату щорічної індексації пенсій. З 2022 року пенсії щорічно індексуватимуть 1 березня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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