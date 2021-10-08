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Підвищення пенсій в 2022 році: хто з пенсіонерів може розраховувати на збільшення виплат

15:01 8 жовтня 2021
Отримання пенсії

У 2022 році, після індексацій нинішнього року, також має бути підвищення виплат для різних категорій пенсіонерів. Перша з них повинна пройти вже 1 січня. Про це повідомляють Новіні.LIVE .

Міністерство соціальної політики запланувало, що січневе підвищення буде стосуватися пенсій людей з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

У березні буде проведені загальна індексацію пенсій для 10 млн пенсіонерів, а також підвищення компенсацій виплат українцям, чий вік перевищує 75 років.

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1 липня 2022 року буде перераховано прожитковий мінімум, в результаті цього підвищиться мінімальна пенсія.

З 1 жовтня збільшиться мінімальна пенсія для пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають необхідний для отримання пенсійних виплат трудовий стаж.

Раніше повідомлялося, що з 1 грудня 2021 року заплановано перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте з 1854 грн до 1934 грн, а для пенсіонерів старше 65 років вона складе 2600 грн — це стосується жінок з трудовим стажем понад 30 років, також чоловіків зі стажем більше 35 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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