Підвищення пенсій в 2022 році: хто з пенсіонерів може розраховувати на збільшення виплат

У 2022 році, після індексацій нинішнього року, також має бути підвищення виплат для різних категорій пенсіонерів. Перша з них повинна пройти вже 1 січня. Про це повідомляють Новіні.LIVE .

Міністерство соціальної політики запланувало, що січневе підвищення буде стосуватися пенсій людей з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

У березні буде проведені загальна індексацію пенсій для 10 млн пенсіонерів, а також підвищення компенсацій виплат українцям, чий вік перевищує 75 років.

Читайте також: Не призначається автоматично: як оформити пенсію працюючим пенсіонерам

1 липня 2022 року буде перераховано прожитковий мінімум, в результаті цього підвищиться мінімальна пенсія.

З 1 жовтня збільшиться мінімальна пенсія для пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають необхідний для отримання пенсійних виплат трудовий стаж.

Раніше повідомлялося, що з 1 грудня 2021 року заплановано перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте з 1854 грн до 1934 грн, а для пенсіонерів старше 65 років вона складе 2600 грн — це стосується жінок з трудовим стажем понад 30 років, також чоловіків зі стажем більше 35 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter