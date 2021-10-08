Субсидії будуть видавати по-новому: хто ризикує втратити виплати від держави

Всіх українців, які претендують на субсидії, розмір котрих змінюється в залежності від тарифів, стануть перевіряти в Єдиному реєстрі боржників. Про це повідомляє ТСН.

У міністерстві соціальної політики заявили, що субсидії призначатимуть лише тим, хто пройде перевірку в Єдиному реєстрі боржників. Відмова буде в разі заборгованості за комунальні послуги в розмірі понад 340 грн. Без державної допомоги залишаться також ті, хто приховав свої доходи або майно.

Сім'ю позбавлять права на субсидію й у випадку, якщо в її складі є боржники з виплати аліментів.

Раніше в Мінсосоцполітікі назвали категорії українців, кому точно відмовлять у виплаті субсидій.

Нагадаємо, перевірити призначення субсидії можна онлайн: українцям пояснили алгоритм. У Кабміні також озвучили середній розмір субсидії на опалювальний сезон.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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