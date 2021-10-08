Проїзд у маршрутці в Сумах коштуватиме більше, ніж в Києві, — рішення міськради

У Сумах з 16 жовтня підвищуються тарифи на проїзд в громадському транспорті — як в комунальному, так і в приватному. Так, в комунальних тролейбусах і автобусах квиток буде коштувати 6 гривень (для школярів і пенсіонерів проїзд залишиться безкоштовним), а в маршрутках приватних перевізників — 10 гривень (для учнів 1−4 класів — 5 гривень).

По маршруту Суми-Піщане вартість проїзду встановлена в розмірі 13 гривень.

Рішення про підвищення вартості проїзду 8 жовтня ухвалив виконком Сумської міської ради, повідомляє місцевий інтернет-ресурс .

Нагадаємо, з 1 жовтня тариф на проїзд в громадському транспорті підняли і влади Тернополя, а в Кропивницькому вирішили урізати години для безкоштовного проїзду літніх городян.

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