Після того як надбанням громадськості стала інформація про відмови Української пожежно-страхової компанії виплачувати збиток мережі АТБ за договорами КАСКО, виявилося, що й інші страхувальники — не у кращій ситуації. Про це пише УНН.

«Вони — пересічні українці та компанії — також масово судяться зі страховою компанією, щоб отримати свої страхові виплати. Згідно з публічними даними Відкритого державного реєстру судових рішень, до розгляду в судах заплановані майже півтори сотні позовів від українців і компаній», — повідомляє УНН і додає, що суди в усіх куточках України — остання надія людей отримати обіцяні їм виплати за страховими полісами й договорами.

Як зазначається в матеріалі, якщо подивитися у відкритий публічний реєстр даних YouControl, ситуація ще більше вражає: 143 позови клієнтів до УПСК заплановані до розгляду, а 17 постраждалих від дій Української пожежно-страхової компанії вже перейшли до стадії примусового стягнення коштів через виконавчу службу.

«Ці дані яскраво свідчать, що невиплати за страховими договорами та полісами для УПСК — нормальна практика. При цьому, попри таку катастрофічну ситуацію з виплатами, Українська пожежно-страхова компанія бере участь в страхуванні державних підприємств та інститутів: за 2020 рік компанія з таким „судовим багажем“ отримала від довірливих чиновників майже 40 млн грн за страхування різних ризиків, а цього року встигла зібрати з держави близько 20 млн грн», — йдеться в публікації.

У статті наголошується, що щодня чисельність позовів проти УПСК зростає, страхова компанія фігурує в тисячах кримінальних, господарських та цивільних позовів, за багатьма з яких ошукані клієнти намагаються через суди отримати свої виплати за страховими договорами, укладеними з Українською пожежно-страховою компанією.

«Як виявилося, страховому ринку відмови УПСК виплачувати компенсації своїм страхувальникам добре відомі: Моторно-транспортне бюро (об'єднує компанії, що займаються автострахуванням) за показником „Якість врегулювання збитків“ — це і є готовність компанії їх відшкодовувати — поставило Українській пожежно-страховій компанії „жовту мітку“. Це означає ймовірність, що клієнт страхової компанії не побачить своєї виплати в разі настання страхового випадку або така виплата буде набагато нижче за реальний збиток», — пише УНН.

Як раніше повідомляли ЗМІ, компанія «Транс Логістик», що входить в корпорацію АТБ, застрахувала в «Українській пожежно-страховій компанії» за договорами КАСКО свій автопарк з 800 транспортних засобів.

«Транс Логістик» повністю оплатила вартість страхування в розмірі 11 млн грн, але коли у страховій компанії УПСК визнали невигідним виконання взятих на себе зобов'язань на суму 7 млн грн, — просто перестали сплачувати страхові компенсації, а також всіляко намагаються використовувати надумані перешкоди, щоб компанія-страхуватель не могла отримати виплати", — повідомляла пресслужба групи АТБ.

Також у пресслужбі відзначили, що, «на нашу думку, Українська пожежно-страхова компанія безпідставно відмовляє у страхових виплатах за договором КАСКО, діючи недобросовісно всупереч партнерським правилам»

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