В якому випадку при купівлі квартири відмовлять в субсидії

В Україні уточнили умови призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Так, з серпня 2021 року на держвиплати зможуть розраховувати навіть ті, хто придбав нерухомість на суму понад 50 тисяч гривень.

Це можливо в т. ч. при покупці квартири (будинку) протягом 6 місяців після продажу іншої квартири (будинку), яка була єдиним житловим приміщенням, яким особа володіє на праві власності, роз'яснили юристи ресурсу На пенсії.

Крім того, не вплине на рішення про призначення субсидії покупка житла за наявності у власності члена сім'ї заявника або особи зі складу домогосподарства більше ніж одного житлового приміщення, розміщеного в гуртожитку або отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, за рахунок державного або місцевого бюджету .

Відзначимо, що з травня цього року при призначенні субсидії не враховуються також житлові приміщення, які знаходяться у спільній частковій або спільній власності і в сільській місцевості.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики озвучили тижневе кількість заяв на отримання субсидії на житлово-комунальні послуги і розповіли, за яких умов виплати можуть досягати 10 тис. грн на місяць.

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