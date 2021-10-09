«Не хотілося б озвучувати» страшні «цифри, але …»: українців попередили про різке подорожчання хліба

У Всеукраїнській асоціації пекарів (ВАП) прогнозують неминуче зростання цін на хлібобулочні вироби після різкого подорожчання енергоресурсів — газу і електроенергії. Про це заявив глава Асоціації Юрій Дудченко, нагадавши, що в структурі енергоспоживання підприємств галузі 60% становить газ, а електроенергія — 40%.

А крім енергоресурсів з початку року значно зросли ціни на цукор і рослинне масло (вдвічі), та й ціни на пшеницю збільшилися майже на 30% - з 6,05−6,6 тисяч гривень до 7,7−8,5 тисяч за тонну .

«Не хотілося б озвучувати „страшні“ цифри, проте зростання цін (на хліб. — Авт.) мінімум на 10−25% уникнути навряд чи вдасться», — підкреслив президент ВАП в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.

За його словами, наразі Асоціація спільно з іншими профільними асоціаціями звертається до Мінагрополітики та Антимонопольного комітету для розслідування випадків різкого зростання цін на продукцію АПК.

Довідково: за даними на 1 жовтня відпускні ціни на хліб пшенично-житній (0,7 кг) в Україні в залежності від регіону становили 16,44−19,67 гривень в залежності від виду продукту і регіону виробництва, хліб пшеничний з борошна вищого сорту (0,6 кг) — 15,3−18,5 гривень, а полукілограмовий батон — 14,8−18,9 гривень.

За даними ж Держстату України, зростання цін на хліб і хлібобулочні вироби з початку року склав 17,2%, тоді як цукор подорожчав на 88%, соняшникова олія — на 72%, яйця — більш ніж на 60%.

Нагадаємо, раніше Комітет економістів України вже прогнозував підвищення загальної собівартості хлібобулочних виробів, через яке виробники і продавці будуть змушені піднімати ціни кінцевим споживачам.

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