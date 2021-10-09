Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

В Україні 1 грудня поточного року планується чергове підвищення пенсій. Правда, мінімальна пенсія зросте ненабагато — на 80 гривень і досягне тисячу дев'ятсот тридцять чотири гривень на місяць. Це випливає з даних, що містяться в затвердженому бюджеті Пенсійного фонду.

У той же час максимальна пенсія зросте більш відчутно. Її піднімуть на 800 гривень, до 19 340 грн.

Також ті українці, які виконали вимоги щодо стажу (а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), мають права на окремі гарантії після досягнення 65 років. Їхня виплата збільшиться на 200 грн.

Також нагадаємо, що розмір пенсії обмежений не для всіх. Судді домоглися для себе окремих умов і тепер їхні пенсії в середньому складають близько 80 тисяч гривень на місяць.

Як писали «ФАКТИ», у 2022 році, після індексацій нинішнього року, також має бути підвищення виплат для різних категорій пенсіонерів. Перша з них повинна пройти вже 1 січня.

Нагадаємо також, що 1 жовтня набрало чинності рішення про доплати пенсіонерам у віці 75−80 років — близько мільйона людей з цієї вікової категорії будуть отримувати додаткові 400 гривень щомісяця.

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