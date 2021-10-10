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Гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити субсидію

10:38 10 жовтня 2021
гроші

В Україні станом на 1 жовтня понад 2,5 мільйона людей оформили житлові субсидії. Про це повідомив заступник міністра Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Чиновник зазначив, що в середньому кожен одержувач може розраховувати на дві тисячі гривень, які можна буде витратити на комунальні послуги.

Для багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які значно більше витрачають енергоносіїв, розмір допомоги може досягати й 10 тисяч гривень.

Для отримання субсидії можна звернутися:
- до представника територіальної громади (виконком, селищна рада, сільрада) або ЦНАП;

- до органу соціального захисту населення;

- відправити документи через «Укрпошту»,

- самостійно онлайн на сайті Мінсоцполітики. Але для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Відзначимо, розмір субсидії визначається індивідуально й залежить від доходу, складу сім'ї, а також розміру житла. Якщо 15% від сукупного доходу сім'ї вистачає на те, щоб платити за комуналку в межах соціальних нормативів, субсидія не положення.

Нагадаємо, відмовити у державній допомозі можуть тим українцям, які мають кілька квартир або машин, офіційно не працюють, витратили понад 50 тис. грн на велику покупку, мають борги по комуналці та аліментах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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