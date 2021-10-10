Кабмін зможе не підвищувати ціну на газ для українців у грудні: що для цього потрібно

Україна має шанс обійтися без підвищення тарифів на газ в нинішньому опалювальному сезоні. Для цього необхідно максимально використовувати газ внутрішнього видобутку і запаси, закачані в газосховища. Таку думку висловив в ефірі телеканалу Obozrevatel замдиректора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

На думку експерта, Україні достатньо газу власного видобутку, щоб покрити потреби населення і теплокомуненерго, які споживають в опалювальний сезон 11−12 млрд кубометрів газу.

«Щорічний внутрішній видобуток в Україні становить близько 20 млрд кубометрів на рік. Зараз у підземних газових сховищах зберігається щонайменше 5 млрд кубометрів, доступних для НАК „Нафтогаз України“… Якщо розділити ці 20 млрд навпіл і додати 5 мільярдів, буде приблизно 15 млрд кубометрів», — пояснив Рябцев.

За словами експерта, 15 мільярдів кубів газу Україні вистачить для проходження опалювального сезону. Але якщо уряд не дотримається обіцянки, і газ внутрішнього видобутку піде на інші цілі, то доведеться згадувати важкі 90-ті роки.

«Якщо пан Шмигаль дотримається своєї обіцянки,…, тоді газу вистачить. Якщо обіцянки не будуть виконані, тоді як в середині 90-х ми будемо грітися один об одного», — підсумував Рябцев.

Нагадаємо, в Кабміні кажуть, що на початок жовтня, Україна закачала у свої сховища 18,8 мільярда кубів газу, з них близько 4 млрд кубів належать іноземним компаніям. Тим часом звучать побоювання, що уникнути подорожчання газу все-таки не вдасться.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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